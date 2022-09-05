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ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 11:40 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 12:25 GMT

ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا

فازت ليز تراس، اليوم الإثنين، بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا، بعد منافسة حامية مع ريشي سوناك. وكتبت تراس، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر:

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المصدر: إرم نيوز

فازت ليز تراس، اليوم الإثنين، بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا، بعد منافسة حامية مع ريشي سوناك.

وكتبت تراس، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: ”يشرفني أن أُنتخب زعيمة لحزب المحافظين. أشكركم على ثقتكم بي لقيادة وتقديم الدعم لبلدنا العظيم. سأتخذ إجراءات جريئة لإخراجنا جميعًا من خلال هذه الأوقات الصعبة، وتنمية اقتصادنا، وإطلاق العنان لإمكانات المملكة المتحدة“.

ونالت تراس التي عملت وزيرة للخارجية وتبلغ من العمر 47 عاما، 57 في المئة من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية تموز/يوليو.

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