ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا

فازت ليز تراس، اليوم الإثنين، بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا، بعد منافسة حامية مع ريشي سوناك.

وكتبت تراس، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: ”يشرفني أن أُنتخب زعيمة لحزب المحافظين. أشكركم على ثقتكم بي لقيادة وتقديم الدعم لبلدنا العظيم. سأتخذ إجراءات جريئة لإخراجنا جميعًا من خلال هذه الأوقات الصعبة، وتنمية اقتصادنا، وإطلاق العنان لإمكانات المملكة المتحدة“.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party. Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country. I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb — Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022

ونالت تراس التي عملت وزيرة للخارجية وتبلغ من العمر 47 عاما، 57 في المئة من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية تموز/يوليو.