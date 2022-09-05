نصف مليار يورو مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، اليوم الإثنين، اتفاقًا يشمل تقديم مساعدة قدرها 500 مليون يورو ستكرس لإسكان النازحين وتعليمهم فضلا عن الزراعة على ما أعلنت السلطة التنفيذية الأوروبية.

وأعلنت هذه المساعدة الجديدة على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل، شارك فيه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، ويندرج في إطار التزامات أوروبية أعلنت في الربيع المنصرم.

وكان أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، أمس الأحد، بأن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش، والاستعداد لحلول فصل الشتاء.

وقال شميهال في بيان عبر ”تيليجرام“، قبيل محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ”سيساعد هذا في ضمان استقرار اقتصادنا ودعم الجيش… وفي موسم الشتاء“.

يستنزف الغزو الروسي لأوكرانيا موارد البلاد، وسعت كييف مرارا للحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومقرضين دوليين.

وتوقع شميهال في بيانه أن تزود ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة في الخريف المقبل.