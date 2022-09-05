قراصنة إيرانيون ينشرون صورا ووثائق طبية جديدة لرئيس الموساد

ذكرت تقارير عبرية، أن مجموعة من ”الهاكرز“ الإيرانيين نشروا صورا جديدة، ووثائق طبية لرئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي، في حادثة اختراق هي الثانية خلال أسبوع.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية إن ”مجموعة الهاكرز نشرت صورا التقطت لرئيس جهاز الموساد ديدي برنيع، خلال تواجده في بطولة الجودو الأوروبية للشباب التي أقيمت في تل أبيب عام 2016“.

كما نشرت المجموعة الإيرانية أيضا وثائق لفحوصات طبية شاملة أجراها برنيع، فيما يبدو في ذاك العام.

ووفق الصحيفة، كتب الهاكرز الإيرانيون بجانب صورة السيلفي الخاصة ببرنيع ”أبي، هل أنت مستعد للنصيحة التالية؟“.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها المجموعة الإيرانية عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، نتائج الفحص الطبي الذي يُزعم أنه أجري لصالح برنيع، في عام 2018، ويشمل الفحص، مراجعة طبية مفصلة، إلى جانب اختبار للقلب في أثناء المجهود، واختبار السمع، واختبار العين.

وأظهرت وثيقة أخرى نشرها الهاكرز، نتائج اختبارات الدم التي يُزعم أنها أجريت لصالح برنيع.

لكن الصحيفة العبرية أكدت أن جميع الصور والوثائق التي تم نشرها لرئيس الموساد الإسرائيلي قديمة قبل سنوات من استلامه لرئاسة الجهاز.

وأضافت الصحيفة العبرية ”ترجح إسرائيل أن المواد التي تنشر عن برنيع منذ آذار/ مارس الماضي، تم الحصول عليها من خلال اختراق المجموعة الإيرانية من الهاكرز لهاتف زوجته“.

وبينت الصحيفة، أن الصور الجديدة التي تم نشرها تأتي قبل ساعات قليلة من توجه رئيس جهاز الموساد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاءات ”مهمة وسرية“ حول الملف النووي الإيراني.

ويصل برنيع إلى الولايات المتحدة، غدا الثلاثاء. وكجزء من زيارته لواشنطن، سيلتقي مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ووكالة المخابرات المركزية، وهيئة الأركان المشتركة، والبنتاغون، ووزارة الخارجية والوكالات الأمنية الأخرى.

كما سيقوم خلال زيارته بعرض معلومات وصفت بأنها ”حساسة للغاية“ حول إيران.

يشار إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي، نشرت المجموعة الإيرانية ذاتها، صورا لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميا.

وقال موقع ”مفزاك لايف“ العبري، إن مجموعة القراصنة الإيرانيين الذين يستخدمون مجموعتي Telegram وTwitter يطلقون على أنفسهم ”الأيدي المفتوحة“ نشروا الملف الطبي الخاص برئيس الموساد برينع.

وبحسب الموقع العبري، بعد وقت من نشر صور أسنان رئيس الموساد، أرفقت المجموعة الإيرانية بعض النصائح له للحفاظ على نمط حياة صحي“.

وقبل نصف عام، نشرت المجموعة الإيرانية ذاتها وثائق شخصية، وبطاقة هويته ومعلومات أخرى حول منزل برنيع أيضا.