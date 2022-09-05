كتاب جديد: ترامب حاول تسديد فاتورة محام بـ"حصان"

كشف كتاب جديد سينشر في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفض في إحدى المرات تسديد فاتورة محام شارك في حملته الانتخابية عام 2016، وعرض عليه بدلا من ذلك إعطاءه حصانا.

والكتاب الجديد من تأليف الصحفي دافيد انرتيش، من صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، وجاء تحت عنوان ”دونالد ترامب وفساد العدالة“، والذي نشرت أجزاء منه صحيفة ”الجارديان“ البريطانية الإثنين.

وسلط الكتاب بشكل خاص الضوء على علاقة ترامب مع شركة ”جونز داي“، وهي شركة محاماة أمريكية عملاقة، والدور الذي لعبه المحامي دونالد ماكجان، في حملة ترامب لعام 2016 ثم في البيت الأبيض.

ونقل الكتاب عن المحامي، الذي عمل لصالح ترامب أيضا في التسعينيات ”وصلت الفاتورة إلى نحو مليوني دولار، ورفض ترامب الدفع.. وبعد فترة، نفد صبري وذهبت دون سابق إنذار إلى برج ترامب في نيويورك“.

وبحسب الكتاب ”بادر المحامي إلى توبيخ ترامب وقال له أنا محبط بشكل لا يصدق.. ليس هناك سبب لعدم دفعك لنا مقابل أتعابنا“.

وأضاف ”بعد أن أصدر ترامب بعض همهمات الاعتذار قال للمحامي لن أدفع فاتورتك بل سأقدم لك شيئا أكثر قيمة.. لديّ حصان يساوي 5 ملايين دولار“.

وتابع ”بعد ذلك بحث ترامب في خِزانة الملفات وسحب ما قال إنه صك لجواد وسلمه للمحامي“.

وبحسب الكتاب، لم يصدق المحامي ما عرضه عليه ترامب. ونقل الكتاب عن المحامي قوله ”عرض عليّ فحلا قال إن قيمته 5 ملايين دولار.. لسنا في القرن التاسع عشر، لا يمكنك أن تدفع لي بالحصان“.

وبحسب الكتاب فإن روايات ترامب عن رفض دفع الفواتير القانونية وغيرها كثيرة، وإن في نيويورك وحدها تخضع شؤونه التجارية والضريبية لتحقيقات مدنية وجنائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحجام ترامب عن دفع الرسوم القانونية ظهرت أيضا في محاولته رفض هزيمته في انتخابات 2020، والتي عرضته لخطر قانوني إضافي.