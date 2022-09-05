قتيل وجرحى في انفجار قرب السفارة الروسية في كابول

وقع انفجار، اليوم الإثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى بينهم روس.

وقالت وسائل إعلام محلية رسمية، إن عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار على انتحاري لدى محاولته الاقتراب من السفارة الروسية في كابول.

وبحسب بيان للشرطة الأفغانية، فإن عناصر الأمن التابعين لطالبان أطلقوا النار على المهاجم الانتحاري، بعد استهدافه إحدى بوابات السفارة الروسية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية المستقلة، عن مصادر مطلعة قولها، إن ”الانفجار وقع عندما كان دبلوماسي روسي يحمل أوراقا في يده إلى مبنى السفارة لنقل طالبي التأشيرة الروسية من الأفغان بعد تحديد هويتهم داخل السفارة“.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن بيان للشرطة أن مدنيًا قتل وأصيب 10 آخرون في الحادث.

وذكر حساب القناة على تويتر، على لسان خالد زدران، المتحدث باسم قيادة شرطة كابول، أن ”انتحاريا أراد تفجير نفسه وسط حشد من الناس بالقرب من السفارة الروسية في الحي السابع في كابول اليوم، لكن قبل أن يصل إلى الهدف ، قامت القوات الأمنية. استهدفته مما أدى إلى وقوع الانفجار“.

في السياق، أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر أن مواطنين روسيين، دبلوماسي وحارس أمن، أصيبا في الانفجار.