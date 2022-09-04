هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال

الخريف للسفر

فريد الديب

فيضانات باكستان
أظهر المزيد

أخبار

زيلينسكي: أوكرانيا استولت على 3 قرى في الجنوب والشرق
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 20:38 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 21:15 GMT

زيلينسكي: أوكرانيا استولت على 3 قرى في الجنوب والشرق

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن قواته استولت على قريتين جنوب أوكرانيا، وعلى ثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضًا. ولم يذكر،

+A -A
المصدر: رويترز

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن قواته استولت على قريتين جنوب أوكرانيا، وعلى ثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضًا.

ولم يذكر، على وجه التحديد، مكان وجود هذه المناطق، ولم يأتِ أيضًا على ذكر موعد الاستيلاء عليها، مكتفيًا بالقول إنه تلقى ”تقارير جيدة“ في اجتماع، اليوم الأحد، مع قادته العسكريين، ورئيس المخابرات.

وفي خطابه الليلي المصور، شكر زيلينسكي قواته على تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق، والاستيلاء على أراضٍ مرتفعة في منطقة شرقية أيضًا في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك، وتحرير قريتين في الجنوب.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play