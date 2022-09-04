تعيين هرتسي هاليفي رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأحد، تعيين نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، رئيسا لهيئة الأركان العامة، خلفا لأفيف كوخافي، الذي ستنتهي خدمته بداية العام المقبل.

وأكدت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن وزير الدفاع بيني غانتس قرر تعيين هاليفي، الذي يُعتبر منذ فترة طويلة المرشح الأوفر حظاً لقيادة الجيش الإسرائيلي، ليصبح القائد التالي للجيش الإسرائيلي.

ويخضع تعيين هاليفي في المنصب لمصادقة اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، ميني مَزوز، وبعدها لمصادقة الحكومة على التعيين.

وأبلغ غانتس كلا من رئيس الحكومة، يائير لابيد، وكوخافي بقراره، وأنه اتخذ قراره بعد مشاورات أجراها في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن ”غانتس تحدث إلى هاليفي لإخباره بنبأ تعيينه، حيث من المقرر أن يتولى منصبه في كانون الثاني/ يناير المقبل“.

وعلق غانتس على التعيين، بقوله إنه ”الضابط الأنسب من حيث الخبرة العملية الثرية التي يتمتع بها في مجموعة متنوعة من المجالات، وكذلك من حيث قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية، والتي أظهرها طوال سنوات خدمته بالجيش الإسرائيلي“.

فيما علق رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، على التعيين بالقول: ”هاليفي قائد ممتاز وثري بالخبرة والمهارة، أنا متأكد من أنه سيقود الجيش الإسرائيلي إلى العديد من الإنجازات المهمة“.

ويبلغ هاليفي من العمر 54 عاما، وترأس قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي خلال عدة جولات من القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في 2018 و2019، وكذلك كان مديرا للمخابرات العسكرية.

وشغل مؤخرًا منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وهو منصب ”محوري على الطريق إلى الصدارة“، وفق ما ذكرته الصحيفة العبرية.

ويحمل هاليفي شهادة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس، والماجستير في إدارة الموارد القومية من جامعة الأمن القومي في واشنطن.

واعتبر التعيين ”غير تقليدي“ كونه جاء قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث ”تبتعد الحكومات الإسرائيلية المؤقتة تقليديا عن تعيين الأشخاص في مناصب عليا“، بحسب الصحيفة.

لكن المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، قالت الشهر الماضي، إنها ”وجدت محتويات ملف سري إلى جانب رأي قانوني قدمته وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتعد الأدلة كافية للسماح بالمضي قدما في عملية تعيين رئيس الأركان الجديد“.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب فحص المرشحين لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن فحص المناصب العليا الأخرى من قبل مفوض الشرطة ومحافظ بنك إسرائيل، وكذلك من قبل اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، ثم بعد ذلك، يتم تثبيت المرشح للتصويت عليه في مجلس الوزراء الإسرائيلي.