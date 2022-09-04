لأول مرة منذ 10 أعوام.. سفينة حربية تركية ترسو في إسرائيل

رست سفينة حربية تركية في إسرائيل، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام، في إطار تحسن العلاقات بين حليفي الولايات المتحدة.

وقال مسؤول تركي، إن الفرقاطة ”كمال ريس“ رست في حيفا يوم السبت، في إطار مناورات لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط.

وذكر مسؤول إسرائيلي، أن أنقرة قدمت طلبا مبدئيا للسماح للطاقم بالنزول للشاطئ لقضاء عطلة.

وأشار مسؤول بميناء حيفا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لقطعة تابعة للبحرية التركية منذ 2010 على الأقل، عندما انهارت العلاقات بين الجانبين إثر اقتحام إسرائيل لقافلة مساعدات مؤيدة للفلسطينيين حاولت خرق حصارها لقطاع غزة.

ولقي عشرة أتراك حتفهم على أيدي مشاة البحرية الإسرائيلية في تلك الحادثة.

وتعرب إسرائيل من جانبها عن اعتراضها لاستضافة تركيا، العضو في حلف الأطلسي (الناتو)، لأعضاء في حركة حماس.