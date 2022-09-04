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أخبار

لأول مرة منذ 10 أعوام.. سفينة حربية تركية ترسو في إسرائيل
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 13:30 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 13:45 GMT

لأول مرة منذ 10 أعوام.. سفينة حربية تركية ترسو في إسرائيل

 رست سفينة حربية تركية في إسرائيل، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام، في إطار تحسن العلاقات بين حليفي الولايات المتحدة. وقال مسؤول تركي، إن الفرقاطة "كمال

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المصدر: رويترز

 رست سفينة حربية تركية في إسرائيل، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام، في إطار تحسن العلاقات بين حليفي الولايات المتحدة.

وقال مسؤول تركي، إن الفرقاطة ”كمال ريس“ رست في حيفا يوم السبت، في إطار مناورات لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط.

وذكر مسؤول إسرائيلي، أن أنقرة قدمت طلبا مبدئيا للسماح للطاقم بالنزول للشاطئ لقضاء عطلة.

وأشار مسؤول بميناء حيفا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لقطعة تابعة للبحرية التركية منذ 2010 على الأقل، عندما انهارت العلاقات بين الجانبين إثر اقتحام إسرائيل لقافلة مساعدات مؤيدة للفلسطينيين حاولت خرق حصارها لقطاع غزة.

ولقي عشرة أتراك حتفهم على أيدي مشاة البحرية الإسرائيلية في تلك الحادثة.

وتعرب إسرائيل من جانبها عن اعتراضها لاستضافة تركيا، العضو في حلف الأطلسي (الناتو)، لأعضاء في حركة حماس.

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