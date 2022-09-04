تراس تتعهد بإجراءات فورية بشأن الطاقة إذا انتُخبت رئيسة لوزراء بريطانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأحد إنها ستشرع في اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمدادات الطاقة إذا تم، كما هو متوقع، تعيينها رئيسة للوزراء هذا الأسبوع.

وفي صحيفة صنداي تليجراف عشية الإعلان عمن سيحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون، جددت تراس تعهدها بأن تتحلى بالجرأة في معالجة الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تضخم يتجاوز عشرة بالمئة ويواجه ركودا.

وقالت تراس إنها تدرك ”مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للجميع“، مضيفة أنها ستتخذ ”إجراءات حاسمة لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء التالي“.

وكتبت قائلة ”إذا تم انتخابي، فإنني أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي الجديدة لتحديد إجراءاتنا الفورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة“.

وأضافت أن نهجها سيكون من شقين، إجراء فوري لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وخطة لتحقيق النمو الاقتصادي، وأنها ستعين مجلسا من المستشارين الاقتصاديين للحصول على ”أفضل الأفكار“ حول كيفية تعزيز الاقتصاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم اختيار تراس زعيمة جديدة لحزب المحافظين الحاكم وبالتالي رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة غدا الاثنين.