صحف عالمية: شهر الحسم لأوكرانيا قبل الشتاء وقيود إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين

تناولت أبرز الصحف العالمية في تغطياتها الصادرة اليوم الأحد، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم المضاد لكييف في الجنوب لاستعادة مدينة خيرسون، وسط تقارير تتحدث عن شهر حاسم لأوكرانيا بشأن نجاح الهجوم المضاد ضد روسيا، قبل شتاء قارس قد ينهي الدعم الغربي لحكومة فولوديمير زيلينسكي.

وفي الشأن الفلسطيني، ناقشت الصحف تقارير تكشف عن قيود صارمة جديدة مثيرة للجدل تعتزم السلطات الإسرائيلية تطبيقها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

شهر الحسم للحرب

ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، أن شهر سبتمبر الجاري هو شهر الحسم للحرب الروسية الأوكرانية، حيث يؤدي هجوم كييف المضاد جنوب البلاد إلى تصعيد الضغط على الكرملين، لكن هناك مخاوف من أن أزمة الطاقة يمكن أن تحطم الدعم الغربي.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن الشتاء المقبل يجلب معه تغييراً كبيراً في ديناميكيات الحرب، سواء كان للروس والأوكرانيين، أو حتى الدول الغربية التي تدعم كييف، وأن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي، بينما تتشبث روسيا بطقس أكثر برودة من شأنه إبطاء المهاجمين.

وأضافت أن روسيا أصبحت في موقف دفاعي للتأكد من أنها لن تفقد المدينة المهمة الوحيدة التي تسيطر عليها جنوب أوكرانيا، لكنها ليست متأكدة تمامًا من قدرتها على الاحتفاظ بجميع الأراضي التي استولت عليها مؤخرًا في منطقة دونباس الشرقية أيضًا.

وأشارت إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد يواجه العديد من المعوقات؛ أبرزها التعزيزات الروسية في الأيام الأخيرة، حيث عززت موسكو قواتها في الجنوب (الوحدة 49) بواقع 24 ألف جندي من منطقة دونباس (الوحدة 35) للدفاع عن مدينة خيرسون.

وأردفت: ”لذلك يتعين على الروس التمسك بخيرسون، وانتظار الشتاء ثم مواصلة هجوم دونباس المتوقف مرة أخرى. خلال أغسطس الماضي، اكتسبت روسيا على وجه التحديد 0.01% من الأراضي الأوكرانية بعد الاستيلاء على سيفيرودونيتسك في يونيو. وتسيطر روسيا الآن على حوالي ثلثي دونباس التي تضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وتابعت أن المعضلة الثانية التي تواجه أوكرانيا في هجومها المضاد وأكبر عقبة استراتيجية على الإطلاق هي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصمم على مواصلة العملية العسكرية التي تشنها قواته منذ فبراير الماضي بأي شكل من الأشكال إلى أجل غير مسمى، مما ينذر بمستقبل غامض لكييف غير معروفة عواقبه.

وتحت عنوان ”مغازلة الغرب“، ذكرت ”التايمز“ أن الأوكرانيين مهتمون أيضًا بفصل الشتاء لأنه الموعد النهائي للنجاح في خيرسون، حيث تكمن أهمية النصر في أن تثبت للغرب أن قواتها تقاتل بشجاعة وتستحق الدعم الذي يمكنها من خلاله تحرير الأراضي.

ورأت أن الفوز في خيرسون قبل الشتاء هو موعد نهائي عسكري لأوكرانيا على وجه التحديد، لأنه موعد نهائي سياسي في علاقات كييف مع الغرب الذي سيواجه فصلاً قارساً بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي، الذي بدوره قد يفجر غضباً محلياً هناك.

وأكدت أنه دون زيادة الدعم العسكري الغربي، لا يمكن لأوكرانيا أن تتقدم من الخسارة ببطء في كل مكان إلى الفوز في مكان ما، ودون الدعم المالي الغربي الذي يقترب من 9 مليارات دولار شهريًا، لا تستطيع الحكومة الأوكرانية ببساطة الاستمرار في العمل بينما تخوض أيضًا حربها من أجل البقاء.

وأوضحت أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 70% من جميع مساعدات أوكرانيا العسكرية، لكن الوحدة الأوروبية ضرورية للحفاظ على العقوبات وسحب الاستثمار في الاقتصاد الروسي. لذا، يحتاج الأوروبيون للاستمرار في الإيمان بحكومة فولوديمير زيلينسكي“.

ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين يأمل أن الضغط على الطاقة الذي يمكن لروسيا أن تضعه على أوروبا، وبخاصة على ألمانيا وإيطاليا، والتنازلات التي يمكن أن تقدمها روسيا للأصدقاء والمترددين، مثل المجر واليونان وبلغاريا وصربيا، ستؤدي إلى تقسيم أوروبا وثقب نظام العقوبات في عدة دول هذا الشتاء، وهو أفضل فرصة له“.

أمريكا و“لعبة الشطرنج”

قالت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية إن الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، وجه تحذيراً نووياً شديد اللهجة للولايات المتحدة والدول الأوروبية من ”لعبة الشطرنج المميتة“ التي تمارسها في الحرب الأوكرانية.

ونقلت المجلة عن رسالة نشرها ميدفيديف عبر تطبيق ”تليغرام“ بعد جنازة ميخائيل غورباتشوف اتهم فيها الغرب بالرغبة في ”الاستفادة من الصراع العسكري في أوكرانيا من أجل إقصاء روسيا من المجال السياسي“.

وأضاف ميدفيديف ”هذه هي الأحلام القذرة للمنحرفين الذين يحلمون بتفكك دولتنا، ويفكرون في كيفية تمزيقنا إلى أشلاء صغيرة، ومثل هذه المحاولات خطيرة للغاية ولا يجب الاستهانة بها. هؤلاء الحالمون يتجاهلون بديهية بسيطة هي أن التفكك القوي لقوة نووية هو دائمًا لعبة شطرنج حتى الموت“.

وقالت المجلة الأمريكية إنه بينما أدان قادة الولايات المتحدة الغزو الروسي وقيادة بوتين لروسيا، لم يدعوا إلى أي تفكك للأمة الروسية، أو إلى أي عمل هجومي ضد روسيا، لأن العمل العسكري المباشر ضد موسكو من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات النووية بشكل كبير.

وكان ميدفيديف صرح الشهر الماضي، أن أوكرانيا والغرب يبدو أنهما مستعدان لترتيب تشرنوبيل جديد، وذلك مع تنامي المخاوف من أن النشاط الروسي في محطة زابوريجيا للطاقة بجنوب أوكرانيا قد يؤدي إلى تفاعل نووي.

وأشارت المجلة إلى أن سياسيين روسا آخرين قد تركوا الباب مفتوحًا أمام استخدام روسيا للأسلحة النووية في خضم الحرب، على الرغم من أن بوتين عادة ما يستخدم خطابًا محسوبًا بدرجة أكبر. وفي مارس، قال السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا شعر القادة أن بلادهم تواجه ”تهديدًا وجوديًا“.

قيود إسرائيلية مثيرة للجدل

سلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية الضوء على ما وصفته بـ ”قيود إسرائيلية جديدة مثيرة للجدل“ بحق الفلسطينيين، من شأنها أن تزيد من سياسة التمييز والفصل العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 55 عاماً.

وقالت الصحيفة إنه بموجب القواعد الإسرائيلية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ الاثنين، سيُطلب من حاملي جوازات السفر الأجنبية في الضفة الغربية المحتلة ”الإبلاغ عن علاقاتهم الرومانسية مع الفلسطينيين“ للسلطات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين فلسطينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان قولهم إن القواعد الجديدة، التي ستقيد أيضًا الفلسطينيين في زيارة أفراد عائلاتهم وتحد بشدة من التبادل الأكاديمي الفلسطيني مع الجامعات الأجنبية، هي تصعيد لنظام التمييز الراسخ بالفعل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة التي استولت عليها إسرائيل في 1967.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ”يتطلب الأمر الإسرائيلي المكون من 97 صفحة الذي يوضح بالتفصيل القيود الجديدة بحق حاملي جوازات السفر الأجنبية، ومن ذلك، في بعض الحالات، مواطنون أمريكيون فلسطينيون مزدوجو الجنسية، في علاقة عاطفية مع فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، إبلاغ السلطات الأمنية الإسرائيلية كتابيًا في غضون 30 يومًا من بدء العلاقة“.

وأضافت ”جاء في البيان الإسرائيلي أن تاريخ بدء العلاقة سيُعتبر يوم حفل الخطوبة، أو يوم الزفاف، أو يوم بدء المعاشرة، أيها يحدث أولاً. والقيود الجديدة، التي تطلب أيضًا من المتقدمين الإعلان عما إذا كان لديهم أرض أو يرثون أراضي، لن تنطبق على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة“.

وانتقدت السياسة الإسرائيلية بقولها ”يعامل الهيكل القانوني المكون من مستويين اليهود الإسرائيليين كمواطنين يعيشون تحت حكم مدني، بينما يعامل الفلسطينيين كمقاتلين تحت الحكم العسكري، ويخضعون لغارات عسكرية ليلية، واحتجاز وحظر زيارة أراضي أجدادهم أو الوصول إلى طرق معينة“.

وأضافت ”أدان المدافعون عن حقوق الفلسطينيين الإجراءات الجديدة والأكثر صرامة على وسائل التواصل الاجتماعي كمثال آخر على تجريد إسرائيل حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها المستمر منذ 55 عامًا“، مشيرة إلى أن الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية يواجهون بالفعل فحصًا مكثفًا.

ونقلت عن امرأة فلسطينية تعيش في ألمانيا متزوجة من رجل ألماني، قولها إنها تخشى أن تزيد القواعد الجديدة من صعوبة زيارتها هي وزوجها وأطفالهما المستقبليين أقاربها في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت السيدة الفلسطينية التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها للصحيفة أن السلطات الأردنية عند المعبر الحدودي نصحتها وزوجها بعدم العبور معًا ونزع أي دليل على علاقتهما من هواتفهما، لأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يعيدون أزواج الفلسطينيين الأجانب.

وأوضحت أنه ”بالفعل، خلع الزوجان خواتم زفافهما، وألغيا ربط حجزهما عبر تطبيق Airbnb وحذفا محادثاتهما وصورهما على تطبيق واتساب معًا. وقال زوجها لحرس الحدود إنه كان في زيارة للضفة الغربية بغرض السياحة. ومع ذلك، واجه استجوابًا مكثفًا من قبل الشرطة الإسرائيلية“.

وفي يونيو، قدمت منظمة ”هموكيد“ الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى جانب 19 ناشطاً حقوقياً، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف القواعد الجديدة، بحجة أنها تضع ”قيودًا شديدة على مدة التأشيرات وتمديدها“، وأنها خطوة من شأنها عرقلة قدرة الأجانب على العمل أو التطوع في المؤسسات الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمنظمة الإسرائيلية آنذاك أن ”القواعد ستحرم آلاف العائلات الفلسطينية من القدرة على العيش معًا دون انقطاع وأن يعيشوا حياة أسرية طبيعية، كما ستزيد من صعوبة عمل الأكاديميين الأجانب في الجامعات الفلسطينية“.