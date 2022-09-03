أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بث تنظيم القاعدة، السبت، رسالة مسجّلة ناشد فيها موظف في الأمم المتحدة كان قد أُختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر، تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع ”سايت“ الذي يرصد الحركات المتطرفة.

وكانت المنظمة الأممية أعلنت، في شباط/فبراير الماضي، أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن.

تنظيم #القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف في #اليمن منذ أكثر من ستة أشهرpic.twitter.com/ZOBQCH1jXi#إرم_نيوز — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 3, 2022

وأكّد أكام سوفيول أنام، الذي عُرّف عنه بأنّه مدير ”مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن“ في اليمن، أنّه اختُطف مع زملاء آخرين في 11 شباط/فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

وتابع في الرسالة التي نشرها موقع ”سايت“ أنّه يواجه ”مشكلة صحية خطيرة“ ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، مناشدًا الأمم المتحدة تلبية مطالب التنظيم للإفراج عنه، من دون أن تتضح تلك المطالب.

وكانت الأمم المتحدة أشارت لدى إعلانها اختطاف موظفيها إلى أنها ”على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم“، من دون أن تفصح عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف.

وفي آذار/مارس الماضي، قال مصدر حكومي يمني إن ”جماعة مسلّحة“ عمدت إلى ”اختطاف“ اثنين من موظفي منظمة ”أطباء بلا حدود“ في شرق اليمن، بعدما أكدت المنظمة الإنسانية ”فقدان الاتصال“ بهما.

وتعمل عشرات المنظمات الإغاثية في اليمن لمساعدة ملايين السكان الذين يعانون الجوع والفقر بسبب النزاع الذي أدّى إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف، وتسبّب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتستمر هدنة في اليمن منذ نيسان/أبريل الماضي بوساطة من المنظمة الأممية.