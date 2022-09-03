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تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف في اليمن
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 19:07 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 19:25 GMT

تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف في اليمن

بث تنظيم القاعدة، السبت، رسالة مسجّلة ناشد فيها موظف في الأمم المتحدة كان قد أُختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر، تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر

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المصدر: أ ف ب

بث تنظيم القاعدة، السبت، رسالة مسجّلة ناشد فيها موظف في الأمم المتحدة كان قد أُختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر، تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع ”سايت“ الذي يرصد الحركات المتطرفة.

وكانت المنظمة الأممية أعلنت، في شباط/فبراير الماضي، أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن.

وأكّد أكام سوفيول أنام، الذي عُرّف عنه بأنّه مدير ”مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن“ في اليمن، أنّه اختُطف مع زملاء آخرين في 11 شباط/فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

وتابع في الرسالة التي نشرها موقع ”سايت“ أنّه يواجه ”مشكلة صحية خطيرة“ ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، مناشدًا الأمم المتحدة تلبية مطالب التنظيم للإفراج عنه، من دون أن تتضح تلك المطالب.

وكانت الأمم المتحدة أشارت لدى إعلانها اختطاف موظفيها إلى أنها ”على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم“، من دون أن تفصح عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف.

وفي آذار/مارس الماضي، قال مصدر حكومي يمني إن ”جماعة مسلّحة“ عمدت إلى ”اختطاف“ اثنين من موظفي منظمة ”أطباء بلا حدود“ في شرق اليمن، بعدما أكدت المنظمة الإنسانية ”فقدان الاتصال“ بهما.

وتعمل عشرات المنظمات الإغاثية في اليمن لمساعدة ملايين السكان الذين يعانون الجوع والفقر بسبب النزاع الذي أدّى إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف، وتسبّب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتستمر هدنة في اليمن منذ نيسان/أبريل الماضي بوساطة من المنظمة الأممية.

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