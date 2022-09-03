بيرقدار كيزيليلما.. تركيا تطور طائرة مسيرة جديدة أسرع من الصوت

سلط تقرير إخباري فرنسي الضوء على القدرات التركية التي تتطور باستمرار في مجال صناعة الطائرات دون طيار القتالية والتي نجحت بفضلها شركة ”بيرقدار“ في تصنيع طائرة مسيرة تفوق سرعتها الصوت.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”فيتورا سيونس“، الفرنسية إن شركة بيرقدار، التي أثبتت نجاعة كبيرة في صد صواريخ موسكو، عادت بنموذج ”درون“ جديد وخفي، مدعوم بمحرك نفاث وسريع وفعال، منوها إلى أنه تم تقديم النموذج الأولي للطائرة المسيرة الجديدة في معرض جوي في تركيا.

وأشار التقرير إلى أن ”بيرقدار كيزيليلما“ هي المنتج الجديد لشركة ”بيرقدار“، وقد تم تقديم النموذج الأولي منها لأول مرة في تيكنوفاست البحر الأسود، وهو معرض جوي يقام حاليا في تركيا.

وحسب التقرير، فقد نجح مصممو الطائرة الجديدة في إجراء تغيير جذري في فئة الطائرة المسيرة ”تي بي 2“ إذ ينتظر أن تكون الطائرة الجديدة، التي من المفترض أن تقوم بأول رحلة لها أوائل عام 2023 ، متخفية ومجهزة بمحرك نفاث يمكنه دفعها بسرعة تقارب 980 كم / ساعة في رحلة بحرية على ارتفاع يزيد عن 12000 متر فوق مستوى سطح البحر مع تجاوز سرعة الصوت بما يناهز درجة واحد بمقياس ”ماخ“.

ونقل التقرير عن خبراء عسكريين، قولهم إن الطائرة دون طيار ”بيرقدار كيزيليلما“ تشبه الطائرة الأمريكية الشهيرة ”آف 35″، خاصة أنها مجهزة بعمودين مثبتين في وسطها وجناحين نفاثين في المقدمة كما أنها تفوق ”تي بي 2″، في كل الخصائص باستثناء قدرة التحمل الزمنية التي ستكون استقلاليتها أقل من تي بي 2 ، لأنه بدلا من 24 ساعة من التحمل، ستقتصر على 5 ساعات فقط..

وكشف التقرير الفرنسي أنه إلى جانب سرعتها، يظل استخدام ”“بيرقدار كيزيليلما“ مختلفا وستكون الطائرة قادرة على التطور مع قدرات الطائرات المقاتلة، وفي نفس الوقت متخفية.

وتوضح شركة ”بيرقدار“ أن الطائرة الأسرع من الصوت، ستكون مزودة بقدرة على المناورات لتكون قادرة على تنفيذ مناورات بشكل مستقل أو الاعتماد على القتال المباشر باعتبار أنها مجهزة ببرنامج الذكاء الاصطناعي.

وسيكون بإمكان ”ببديرقدار كيزيليلما“ مواجهة طائرات مقاتلة بطريقة خفية وناجعة، أما بخصوص حمولتها فتشير المصادر نفسها إلى أن ”كيزيليلما“ قادرة على حمل ما يفوق طنا ونصف الطن من الذخيرة والحمولة بينما تصل كتلتها القصوى إلى 3 أطنان ونصف الطن، وبالتالي فإن هذا الطراز الجديد من طائرات الدرون سيكون أضخم من طراز ”أم كي 9 ريبر“.

وتبدو الطائرة الجديدة قادرة على حمل صواريخ جو- جو وأخرى جو – أرض وصواريخ كروز، مع إمكانية وضعها في الانتظار للحفاظ على تخفيها، لكن الميزة الأبرز في ”بيرقدار كيزيليلما“ أن سرعتها ستفوق بالتأكيد سرعة الصوت ما يجعل فاعليتها كبيرة في ساحات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا كشفت بوضوح أهمية استخدام الطائرات دون طيار، خاصة من طراز ”بيرقدار تي بي 2“ الشهير الذي أشادت به الدعاية الأوكرانية فضلا عن الأنموذج الصغير منها والذي يحمل اسم ”ميني بيرقدار“ والمتخصص في المراقبة، لكنه قادر على أن يكون موجودا أيضا فوق ساحات القتال حسب المصادر نفسها.