وكالة أمنية إيرانية تنفي طلب روسيا من إيران إخلاء قواعد لها في سوريا

نفت وكالة أنباء إيرانية تابعة لمجلس الأمن القومي، مساء السبت، طلب روسيا من القوات الإيرانية إخلاء قواعدها العسكرية المتواجدة في وسط وغرب سوريا بسبب زيادة الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وكالة أنباء ”نور نيوز“ في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ تعليقاً على ما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن مطالبة روسيا لإیران بمغادرة قواعد لها في وسط وغرب سوريا بسبب زيادة الهجمات الإسرائيلية: ”هذا الخبر كاذب ويهدف إلى رفع الروح المعنوية لبقايا الإرهاب التكفيري في سوريا وإظهار الكيان الصهيوني بشكل فعال في المعادلات السياسية الأمنية للمنطقة“.

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“ قد أفادت، يوم الجمعة، بأنه بعد الضربات الجوية الأخيرة المنسوبة لإسرائيل، طلبت روسيا من إيران ”إخلاء“ بعض مراكز انتشار قواتها الداعمة في سوريا.

وبحسب هذه الصحيفة التي تتخذ من لندن مقراً لها، فإن الضباط الروس أبلغوا نظراءهم الإيرانيين بضرورة إجلاء قواتهم من موقع عسكري كبير في محافظة حماة، حيث يحتفظ الجيش السوري بصواريخ بعيدة المدى.

ونشرت ”الشرق الأوسط“ تقريرها مستشهدة بتصريحات مسؤول في النظام السوري لم تسمه، وأضافت أنه عقب الهجمات الإسرائيلية على مطاري حلب ودمشق، يوم الخميس الماضي، طالبت روسيا بـ ”خروج“ الميليشيات الإيرانية وحلفائها“.

وأضافت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، مرددة تقرير ”الشرق الأوسط“، أن الرئيس السوري بشار الأسد ”منع إيران منذ ثلاث سنوات من الانتقام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا لمنع تصعيد التوترات“.

وكتبت صحيفة هآرتس أن بشار الأسد شارك في هذا الطلب مع الإيرانيين خلال حياة قاسم سليماني، وبعد وفاة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني امتثلت إيران لهذا الطلب إلى حد كبير.

وأوضحت هذه الصحيفة أن القيادة السورية لا تريد أن تصبح أراضيها منصة لمهاجمة إسرائيل وتخشى وقوع حرب واسعة النطاق، خاصة وأن سوريا التي تخوض حربًا واسعة النطاق ومكثفة ضعفت تمامًا.

لكن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال بعد يوم واحد من استهداف مطاري حلب ودمشق إن ”إسرائيل تلعب بالنار“.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة معارضة سورية تنشط في المملكة المتحدة، إنه تم تعليق عمل مطار حلب لإصلاح المدرج والمعدات المتضررة.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن طائرة تابعة لشركة ”ماهان إير“ الإيرانية كانت على طريق رحلة طهران – حلب ليل الأربعاء عندما هاجمت إسرائيل لأول مرة مطار حلب وبعدها غيرت طريقها إلى دمشق.