قتلى وجرحى في انفجار استهدف مدرسة دينية جنوب أفغانستان

قالت وسائل إعلام أفغانية السبت، إن انفجاراً استهدف مدرسة دينية في منطقة ”نادي علي“ في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية المستقلة، إن ”انفجاراً وقع في مدرسة دينية بمديرية نادي علي بإقليم هلمند جنوب أفغانستان مساء اليوم“.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أفغاني قوله ”إن عددًا من القتلى والجرحى وقعوا في هذا الانفجار“.

من جانبها، قالت دائرة الاستخبارات التابعة لحركة طالبان في ولاية هلمند إن ”هذا الانفجار نجم عن عيار ناري من الحرب ولا توجد معلومات أخرى“.

وقال حافظ راشد هلمندي، مسؤول الإعلام والثقافة بولاية هلمند إن ”أربعة طلاب بينهما طالبتان قتلوا وجرح طفلان آخران في هذا الانفجار“.

وبسبب عدة عقود من الحرب، أصبح جزء من أراضي أفغانستان ملوثًا بالألغام والمواد المتفجرة، وتشير التقارير الدولية إن ما يقرب من 606 كيلومترات من الأراضي الأفغانية تحتوي على الألغام والذخائر المتفجرة.

وتتسبب الألغام والذخيرة التي خلفتها الحرب، في سقوط المزيد من الضحايا من سكان المقاطعات الجنوبية بما في ذلك هلمند وأوروزجان وقندهار.

وشهدت هذه المحافظات خلال العقدين الماضيين صراعاً محتدماً بين طالبان وقوات الحكومة السابقة، وتم استخدام جزء كبير من هذه الألغام من قبل طالبان ولا تزال غير منفجرة.

ويوم الجمعة لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء انفجار استهدف أحد أكبر المساجد في ولاية هرات غرب أفغانستان، من بينهم إمام جمعة مؤيد لحكومة حركة طالبان.

وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن رجل الدين المعروف مجيب الرحمن أنصاري الداعم الكبير لحركة طالبان قتل ”في هجوم وحشي الجمعة في هرات“.

وأضاف: ”الإمارة الإسلامية تعرب عن حزنها العميق لمقتله وسيعاقب المسؤولون عن هذا الحادث على أعمالهم الحاقدة“.