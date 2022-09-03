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روسيا: أحبطنا محاولة أوكرانية للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 12:12 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 13:10 GMT

روسيا: أحبطنا محاولة أوكرانية للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في إفادة دورية السبت، عن أن قوات أوكرانية شنت هجوما بهدف السيطرة على محطة زابوريجيا النووية خلال الليل. وقالت الوزارة إن قوات من

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المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في إفادة دورية السبت، عن أن قوات أوكرانية شنت هجوما بهدف السيطرة على محطة زابوريجيا النووية خلال الليل.

وقالت الوزارة إن قوات من البحرية الأوكرانية قوامها أكثر من 250 فردا حاولت الرسو على ساحل بحيرة قريبة من المحطة جنوب أوكرانيا في حوالي الساعة 2300 بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) مساء الجمعة، مضيفة أن قواتها أحبطت الهجوم باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية ومقاتلات.

وكانت سلطات مدينة إنيرجودار في مقاطعة زابوريجيا، أعلنت أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية محملة بالذخيرة بالقرب من المحطة النووية.

وقالت سلطات المدينة إن ”القذيفة لم تنفجر، ويبدو أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون محاولة مهاجمة المحطة، على الرغم من وجود موظفين للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك“.

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