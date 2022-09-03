رئيس المجلس العسكري الحاكم في بورما يزور روسيا الأسبوع المقبل

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يزور رئيس المجلس العسكري البورمي، الأسبوع المقبل، روسيا لإجراء محادثات اقتصادية، كما أعلنت وسيلة إعلام رسمية في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا.

وأوضحت صحيفة ”ذي غلوبال نيو لايت“، أن مين أونغ هلاينغ سيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

وسترسل الصين والهند واليابان وكازاخستان ممثلين أيضًا إلى هذا المنتدى.

وقالت الصحيفة إن الجنرال سيعقد لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الروسية ”لترسيخ التعاون بشكل إضافي“ والروابط الودية بين اقتصادي وحكومتي البلدين.

وتأتي زيارة المسؤول البورمي فيما يواجه البلدان عزلة دبلوماسية: موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا ونايبيداو بسبب الانقلاب العسكري العام الماضي.

ومنذ أن أطاح انقلاب في شباط/فبراير 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، تواجه بورما عقوبات غربية وتدهورًا في علاقاتها الدبلوماسية.

ومن غير المرتقب أن تتم دعوة مين أونغ هلاينغ إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تعقد في بنوم بنه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ لأن أعضاءها غير راضين عن عدم التقدم في حل الأزمة السياسية البورمية.

وأغرق الانقلاب البلاد في فوضى، وقتل حوالي 2100 مدني على أيدي قوات الأمن، فيما تم توقيف أكثر من 15 ألفًا، بحسب منظمة غير حكومية محلية.

ومنذ اجتياح أوكرانيا في شباط/فبراير، حاول المجلس العسكري الحاكم في بورما تعزيز علاقاته مع موسكو، أبرز حليف ومزود للأسلحة، معلنًا أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ”مبررة“.

وسبق أن قام رئيس المجلس العسكري البورمي ”بزيارة خاصة“ إلى موسكو، في تموز/يوليو، حيث قد يكون التقى مسؤولين من القطاع النووي ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

كما زار نائبه روسيا في آب/أغسطس.

وخلال زيارة إلى نايبيداو في مطلع آب/أغسطس، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه لجهود المجلس العسكري من أجل ”إرساء الاستقرار“ في البلاد، وتنظيم انتخابات العام المقبل.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجموعة الدولية إلى عدم دعم مشروع تنظيم الانتخابات التي قال إنها ستكون ”زائفة“.