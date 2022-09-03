أردوغان يبلغ بوتين باستعداد تركيا للتوسط في أزمة محطة زابوريجيا النووية

قالت الرئاسة التركية السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأضافت أن الرئيسين ناقشا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية وعبرا عن عزمهما مواصلة تشييد محطة أكويو النووية في تركيا وفقا للخطط المحددة.

وتابعت أن أردوغان وبوتين اتفقا، على مناقشة التفاصيل عندما يجتمعان في سمرقند في أوزبكستان في قمة تعقد يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر.

والجمعة، قال الجيش الأوكراني إنه شن ضربات على مواقع روسية في المنطقة المحيطة ببلدة إنرهودار الجنوبية، بالقرب من محطة زابوريجيا.

وهذا التصريح غير معتاد من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ لأن الجيش نادرا ما يكشف عن تفاصيل بشأن أهداف محددة.

ويجمع فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانات من محطة زابوريجيا الواقعة على مشارف بلدة إنرهودار التي تحتلها روسيا.

واتهمت روسيا أوكرانيا مرارا بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وتنفي كييف ذلك وتتهم قوات موالية لموسكو بمهاجمة المنشأة.