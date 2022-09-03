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أخبار

حكومة سريلانكا توفر مقر إقامة رسميًا للرئيس المخلوع راجاباكسة بعد عودته للبلاد
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 9:40 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 9:55 GMT

حكومة سريلانكا توفر مقر إقامة رسميًا للرئيس المخلوع راجاباكسة بعد عودته للبلاد

قال مسؤولان بارزان في سريلانكا، اليوم السبت، إن الحكومة وفرت مقر إقامة رسميًا وآمنًا للرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسة بعد عودته إلى البلاد التي فرَّ منها، في

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المصدر: رويترز

قال مسؤولان بارزان في سريلانكا، اليوم السبت، إن الحكومة وفرت مقر إقامة رسميًا وآمنًا للرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسة بعد عودته إلى البلاد التي فرَّ منها، في يوليو/تموز، خلال اضطرابات اندلعت احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفرَّ راجاباكسة، في الساعات الأولى من 13 يوليو/تموز، بعد احتجاجات حاشدة اجتاحت كولومبو، واقتحام متظاهرين غاضبين، بسبب الانهيار الاقتصادي، مقر إقامته الرسمي ومكتبه.

واستقال راجاباكسة بعد وصوله إلى سنغافورة، قبل أن يسافر إلى تايلاند.

ولم يرد متحدث باسم حكومة سريلانكا، ولا مكتب الرئيس، على الفور على رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق على عودة راجاباكسة.

والتقى الرئيس السابق مجموعة من أعضاء الحزب الحاكم والنواب في المطار، في وقت مبكر اليوم السبت، قبل نقله إلى مقر الإقامة الذي خصصته له الحكومة، وقال مسؤول كبير إن راجاباكسة لم يشر إلى خططه.

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