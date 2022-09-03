تايوان ترسل مبعوثًا خاصًا لحضور مراسم تطويب بابا الفاتيكان السابق

أرسلت رئيسة تايوان تساي إينج ون، مبعوثًا خاصًا لحضور تطويب البابا السابق يوحنا بولس الأول، الأحد، قائلة إن ذلك يوضح العلاقات الوثيقة بين الجزيرة والفاتيكان الذي يحاول كسب ود الصين.

والفاتيكان هو الحليف الدبلوماسي الوحيد لتايوان في أوروبا، وتتابع تايبه بقلق تحرك البابا فرنسيس لتحسين العلاقات مع الصين.

ولا ترتبط تايوان بعلاقات رسمية إلا مع 14 دولة فقط، وذلك -إلى حد كبير- بسبب الضغط الصيني.

وقال مكتب الرئاسة التايوانية في بيان صدر، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن ”نائب الرئيس السابق تشين شين جين الكاثوليكي المتدين سيحضر المراسم، يوم الأحد، في إطار زيارة تستغرق 9 أيام“.

وأضاف أن ”الزيارة تظهر الصداقة الوثيقة بين البلدين، وأن تشين سيشارك أيضًا في حفل استقبال مع البابا لأعضاء الأكاديمية البابوية للعلوم“.

ويكفل دستور الصين الحرية الدينية، لكن خلال السنوات الأخيرة شددت الحكومة القيود على الأديان التي يُنظر إليها على أنها تحدٍ لسلطة الحزب الشيوعي الحاكم.

ولا تفرض تايوان أي قيود على حرية العقيدة، ولديها مجتمع ديني مزدهر يضم مسيحيين، وبوذيين، ومسلمين.