بايدن يستضيف زعماء جزر المحيط الهادئ مع تزايد تودد الصين للمنطقة

قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف زعماء جزر المحيط الهادئ في اجتماع، يومي 28 و 29 أيلول/ سبتمبر، في واشنطن في أحدث محاولة أمريكية لتعزيز العلاقات مع المنطقة التي تسعى الصين بشكل متزايد إلى اجتذابها لصفها.

وقال البيت الأبيض في بيان إن القمة ستعكس ”توسيع وتعميق تعاون الولايات المتحدة بشأن القضايا الرئيسة مثل تغير المناخ، والتصدي للأوبئة، والانتعاش الاقتصادي، والأمن البحري، وحماية البيئة، وتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ“.

وصرح مسؤول في الإدارة لـ“رويترز“ بأن البيت الأبيض دعا 12 دولة من جزر المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سولومون، التي أبرمت، في نيسان/أبريل، اتفاقًا أمنيًا مع الصين، مما زاد من قلق واشنطن بشأن نفوذ بكين المتزايد.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل بشأن الدول التي أكدت حضورها القمة والتي أشارت إليها نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان بوصفها أولوية خلال رحلة إلى المنطقة في آب/أغسطس.