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بايدن يبقي التعريفات الجمركية على الصين أثناء المراجعة القانونية لها
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 7:43 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 8:15 GMT

بايدن يبقي التعريفات الجمركية على الصين أثناء المراجعة القانونية لها

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنها ستبقي التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة

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المصدر: رويترز

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنها ستبقي التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إشعار اتحادي إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و 2019.

واستنادًا إلى قانون التجارة 1974 الذي تم بموجبه فرض الرسوم سيقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي بمراجعة رسمية لما إذا كان يجب إبقاء سريان التعريفات، وهي عملية قد تستغرق شهورًا.

وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.

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