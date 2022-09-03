لولا: على البرازيل الاستعداد لأعمال عنف سياسي

قال الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة، يوم الجمعة إنه يتعين على الساسة الاستعداد لمواجهة مناخ من العنف وذلك بعد يوم من محاولة اغتيال فاشلة استهدفت نائبة رئيس الأرجنتين.

وقال خلال مؤتمر صحفي قبل تجمع حاشد في شمال شرق البلاد ”أعتقد أن علينا جميعا، نحن السياسيين، أن نكون على دراية بالعنف الذي يثيره أولئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون بطريقة ديمقراطية“.

ونجت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني دون أن تصاب بأذى بعد أن أطلق رجل يبلغ من العمر 35 عاما من أصل برازيلي النار ليطيش الرصاص على بعد بوصات من رأسها.

وأجبرت محاولة الاغتيال المرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة بالبرازيل على إعادة تقييم ترتيباتهم الأمنية قبل الانتخابات التي تجري في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.