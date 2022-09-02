غوتيريش يعين رئيسة سابقة لقرغيزستان مبعوثة خاصة لأفغانستان

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة رئيسة سابقة لقرغيزستان مبعوثة خاصة جديدة له إلى أفغانستان.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن روزا أوتونباييفا، التي تولت أيضا منصب وزيرة خارجية قرغيزستان، ستحل محل ديبورا ليونز التي استقالت في منتصف يونيو/ حزيران.

وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة قبل عام بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 20 عاما.

وتشهد الأراضي الأفغانية تصاعدا في عمليات التفجير التي تنفذها جماعات مناوئة لحركة طالبان.

وقتل 18 شخصا على الأقل بينهم رجل دين شهير، الجمعة، إثر انفجار وقع خارج مسجد في ولاية هرات غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم حاكم الولاية حميد الله متوكّل، قوله في رسالة للصحافيين: ”قُتل 18 شخصًا وأُصيب 23 شخصًا آخرين“، مشيرًا إلى أنهم ”من بينهم إمام المسجد“.

وكانت وكالة ”رويترز“ نقلت في وقت سابق، عن محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات قوله إن ”(مولوي) مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد“.