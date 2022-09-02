أمريكا تعلن عن صفقة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان، في محاولة لتعزيز دفاعات الجزيرة وسط تصاعد التوتر مع بكين.

وتشمل الأسلحة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية 665 مليون دولار مخصصة لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب الصواريخ التي قد تستهدفها.

وكانت صحيفة بوليتيكو ذكرت الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة الكونغرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان، تشمل 60 صاروخا مضادا للسفن و100 صاروخ جو-جو، وذلك وسط توتر متصاعد مع الصين.

وأجرت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ديمقراطي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الشهر. ولم تستبعد بكين استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.

ورفضت الصين شكاوى تايوان من تكرار تحليق الطائرات الصينية المسيرة بالقرب من جزر تسيطر عليها تايبه ووصفتها بأنها ”لا تستحق (إثارة)‭ ‬هذه الضجة“.

وأثار هذا غضب تايبه التي ردت قائلة ”هناك مقولة صينية قديمة مفادها أن الأشخاص الذين لم توجه لهم دعوة يطلق عليهم لصوص“.

وتؤكد إدارة بايدن والمشرعون الأمريكيون دعمهم المستمر لحكومة تايبه.

وسينصب التركيز على دعم أنظمة تايوان العسكرية والوفاء بالطلبيات الحالية، بدلا من تزويد الجزيرة بقدرات جديدة من المرجح أن تؤجج التوتر الشديد بالفعل مع الصين، وفقا لثلاثة مصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية المسألة.