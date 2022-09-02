أوكرانيا تقر بقصف جيشها أهدافا قرب محطة زابوريجيا النووية

قال الجيش الأوكراني إنه شن ضربات على مواقع روسية في المنطقة المحيطة ببلدة إنرهودار الجنوبية، اليوم الجمعة، بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يعمل خبراء من الأمم المتحدة على جمع بيانات فيها.

وهذا التصريح غير معتاد من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ لأن الجيش نادرا ما يكشف عن تفاصيل بشأن أهداف محددة.

ويجمع فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانات من محطة زابوريجيا الواقعة على مشارف بلدة إنرهودار التي تحتلها روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش في منشور على فيسبوك: ”تأكد لنا أن ضربات دقيقة شنتها قواتنا المسلحة في المنطقة المحيطة ببلدتي خيرسون وإنرهودار، دمرت ثلاثة من أنظمة مدفعية العدو ومخزنا للذخيرة وسرية من الجنود“.

ولم تقدم هيئة الأركان تفاصيل أخرى عن الضربات. وتقع خيرسون على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي إنرهودار.

واتهمت روسيا أوكرانيا مرارا بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وتنفي كييف ذلك وتتهم قوات موالية لموسكو بمهاجمة المنشأة.