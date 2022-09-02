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المفوضية الأوروبية: تلقينا أحدث رد من إيران في المحادثات النووية
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 17:20 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 18:25 GMT

المفوضية الأوروبية: تلقينا أحدث رد من إيران في المحادثات النووية

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها تلقت أحدث رد من إيران في المفاوضات النووية الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وإنها ستعرضه على جميع

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المصدر: رويترز

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها تلقت أحدث رد من إيران في المفاوضات النووية الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وإنها ستعرضه على جميع المشاركين الآخرين في المحادثات.

وأضافت المفوضية أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه، تدرس جميعها هذا الرد وستبحث معا كيفية المضي قدما.

وأشار جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر بيان، إلى أن ”جميع المشاركين والولايات المتحدة سيبحثون كيفية المضي قدما“.

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