تل أبيب: فلسطيني يطعن جنديا إسرائيليا قبل أن يلقى حتفه بالرصاص

قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا طعن أحد جنوده قبل أن يقتله جندي آخر بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل توفي متأثرا بالطلق الناري الذي تعرض له.

وأضاف الجيش أن الجندي أصيب بجروح متوسطة في الحادث الذي وقع في موقع عسكري قرب مدينة الخليل الفلسطينية.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية، وهي من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، منذ تعثر المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل في عام 2014.

وفي الـ18 من شهر آب/أغسطس الماضي، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب عشرات آخرون، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مستوطنين لمنطقة ”قبر يوسف“ في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في حينها أن الشاب وسيم خليفة (18 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة ”قبر يوسف“.

وأضاف أن المواجهات أدت أيضا إلى إصابة 36 فلسطينيا بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي وإصابة بقنبلة غاز بالرأس، إضافة إلى إصابة بشظية في الرأس، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.