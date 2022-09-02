الجيش الإسرائيلي سيتسلم أربع طائرات للتزود بالوقود جوا في السنوات المقبلة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة بوينغ الاميركية المصنعة للطائرات الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي سيتسلم في السنوات القليلة المقبلة أربع طائرات متطورة للتزويد بالوقود جوا في إطار المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وقال فرع بوينغ في اسرائيل في بيان بالعبرية، ”إن العقد البالغة قيمته 927 مليون دولار وتم توقيعه الخميس مع وزارة الدفاع الأميركية، مخصص لإنتاج 4 طائرات للتزود بالوقود جوا من طراز بوينغ KC-46A لسلاح الجو الإسرائيلي. سيتم تمويلها من خلال المساعدات الأميركية لإسرائيل“.

صُممت الطائرة العسكرية لنقل المعدات وللتزويد بالوقود جوا وتصفها الشركة المصنعة بأنها الأكثر تقدمًا في العالم، وسيتم توفيرها للقوات الجوية الاسرائيلية اعتبارًا من 2025-2026.

وستحل هذه الطائرات محل طائرات التزود بالوقود من طراز ”Boeing 707 ”Ram“ التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي منذ سنوات عديدة.

وقالت بوينغ إنها ستوفر لإسرائيل القدرة على التزود بالوقود لجميع طائرات القوات الجوية وطائرات نقل الجنود.

واوضح البيان ”كجزء من العقد الموقع، ستقدم بوينغ أيضًا خدمات دعم إعادة التزود بالوقود والصيانة والإصلاحات والخدمات اللوجستية وغيرها من المساعدات لتكييف الطائرات مع احتياجات إسرائيل، بطريقة تضمن الاستعداد الكامل لتنفيذ مهامها في سلاح الجو الإسرائيلي“.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن الجيش طلب تسليمه هذه الأجهزة في مهلة أقصر وأنه قد يرغب في استخدامها في حالة حدوث هجوم ضد إيران، وكتب المعلق يوسي يهوشوا في صحيفة يديعوت أحرونوت أن ”تأخر وصولها يبين أن من غير المحتمل توجيه ضربة لإيران في السنوات المقبلة“.

أعرب وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس عن امتنانه لوزارة الدفاع الأميركية قائلا في بيان ”إن توفير طائرات التزود بالوقود إلى جانب شراء سرب طائرات F-35 وطائرات هليكوبتر وغواصات وذخيرة متطورة، سيمكنان الجيش الإسرائيلي من مواجهة تحديات أمنية قريبة وبعيدة“.

زار الوزير غانتس واشنطن مؤخرًا بينما تقود إسرائيل حملة لمحاولة إقناع الدول الغربية بعدم احياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 تحت اسم خطة العمل الشاملة المشتركة وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

تتلقى إسرائيل ما يقرب من 4 مليارات دولار مساعدات عسكرية سنوية من حليفتها الأميركية.