إيران تكشف تفاصيل الاستيلاء على زورقين أمريكيين في خليج عدن

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني الاستيلاء على زورقي استطلاع للبحرية الأمريكية في خليج عدن، حسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة.

وأضاف التلفزيون أن ”مدمرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية وأثناء مهمة ملاحقة الجماعات الإرهابية في خليج عدن، وفي عودتها وجدت عددا من زوارق التجسس المسيرة التابعة للبحرية الأمريكية، ووجهت القوات الإيرانية تحذيرات للقوات الأمريكية إلا إنها لم تستجب لتلك التحذيرات“.

وأوضح أن ”البحرية الإيرانية استولت يوم الخميس على اثنين من زوارق التجسس للبحرية الأمريكية في خليج عدن، وبعدها قامت برميهما في منطقة آمنة في المياه الدولية لخليج عدن“.

وأشار أن ”البحرية الإيرانية أبلغت البحرية الأمريكية بتحذيرها لعدم تكرار مثل هذه الأفعال (التجسس)“، في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، على ما ذكره التلفزيون الإيراني.

ويوم الثلاثاء، أعلنت البحرية الأمريكية في الخليج العربي عن إحباط محاولة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في المياه الخليجية، مضيفة أن ”تصرفات الحرس الثوري صارخة وغير مبررة وتتعارض مع سلوك القوات البحرية الأمريكية“.

وقد نقلت قناة ”خبر“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن السفينة التي هاجمها الحرس الثوري الإيراني وحاول الاستيلاء عليها في الخليج كانت مجهزة بـ“أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات“.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف عنه القناة ”أن ”البحرية التابعة للحرس الثوري تمكنت من تعطيل عمل زورق مسير يعمل بنظام التحكم عن بعد“، مبيناً أن ”هذا الزورق تابع للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتمركز قرب مملكة البحرين وتمكن الأسطول من سحب هذا الزورق“.