روسيا: أوكرانيا ترتكب "إرهابا نوويا" في زابوريجيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الجمعة، إن قصف أوكرانيا محطة زابوريجيا للطاقة النووية يثير خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.

واتهم شويغو كييف بارتكاب ”إرهاب نووي“ ورفض تأكيداتها هي والغرب أن بلاده نشرت أسلحة ثقيلة في المحطة النووية الأكبر في أوروبا والواقعة في جنوب أوكرانيا.

وتسيطر روسيا على المحطة منذ آذار/الماضي.

وأضاف شويغو في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع: ”ليس لدينا أسلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة النووية أو المناطق المحيطة بها، آمل أن تقتنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك“.

ووصلت بعثة من الوكالة إلى المحطة أمس الخميس لتفقد العمليات وتقييم أي أضرار.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بمهاجمة المنشأة.

ولم يتسن التحقق من التقارير عن القتال.

وشدد وزير الدفاع الروسي على إصرار موسكو على أن كييف تتحمل مسؤولية أي تصعيد في الموقع، وسط مخاوف من وقوع كارثة نووية على غرار كارثة تشرنوبيل.

وقال إن كييف ”تتسبب في تهديد حقيقي بوقوع كارثة نووية“ وتستخدم أسلحة حصلت عليها من الغرب لمهاجمة المحطة.

وأضاف أنه خلال الأسابيع الستة الماضية، أطلقت أوكرانيا 120 قذيفة مدفعية وشنت 16 هجوما بطائرات مسيرة، واصفا تلك الهجمات بأنها ”كاميكازي“ وهو لفظ يطلق على الهجمات الانتحارية نسبة لهجمات الطيارين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية.

وأردف شويغو قائلا: ”لا يقل هذا عن الإرهاب النووي“، متهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ”بتشجيع مثل هذه الأفعال المتهورة“.

وتحمل كييف موسكو مسؤولية القصف وتتهمها باستغلال المنشأة درعا لقواتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وذكر مسؤولون روس في وقت سابق من الأسبوع، أن مستويات الإشعاع في المنشأة طبيعية.

وقال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا اليوم الجمعة، إن من المقرر أن يبقى مسؤولان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا بشكل دائم بعد انتهاء مهمة الوكالة الحالية هناك.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية ربما لا تزال مهمة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع.

وذكر زيلينسكي في تسجيل فيديو أذيع في منتدى أمبروسيتي للأعمال في إيطاليا: ”لقد فعلنا كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا وأعتقد أن هذه البعثة ربما لا يزال لها دور“.

وأعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه لم يسمح للبعثة بدخول مركز الأزمات في المحطة، حيث تقول أوكرانيا إن القوات الروسية متمركزة، وإن البعثة سوف تجد صعوبة لإجراء تقييم محايد للوضع.

وأردف زيلينسكي: ”للأسف لم نسمع الشيء الرئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو دعوة روسيا لإخراج السلاح من المحطة“.

وأضاف: ”آمل أن تلتزم البعثة بما اتفقنا عليه، وأن تخدم مصالح المجتمع الدولي بأسره“.

وأشار إلى أن ”ضمان عودة محطة زابوريجيا للعمل بأمان وبقائها متصلة بشبكة الكهرباء في البلاد سيساعد في مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا“.

وتابع: ”أوكرانيا مستعدة لزيادة صادرات الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي“.