بتهمة التزوير الانتخابي.. حكم بالسجن 3 سنوات إضافية على أونغ سان سو تشي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حكمت محكمة عسكرية في بورما على الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات تُضاف إلى عقوبة سابقة بالسجن 17 عامًا، بتهمة التزوير الانتخابي في العام 2020، حسبما أفاد مصدر مطّلع على القضية، اليوم الجمعة.

وقال المصدر، إن الحاكمة السابقة الحائزة على جائزة نوبل قبل عقود، حُكم عليها ”بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقّة“، لافتًا إلى أنها بدت بصحّة جيدة عند مثولها أمام المحكمة.

بعد اتهامها بارتكاب العديد من الجرائم من قبل المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب شباط/فبراير 2021، تواجه أونغ سان سو تشي السجن لعقود في نهاية محاكمتها التي استنكرها المجتمع الدولي معتبرا أنها ”سياسية“.

وكان قد حُكم عليها بالسجن 17 عامًا بتهم فساد.

برر العسكريون انقلابهم عبر التأكيد بأنهم اكتشفوا أكثر من 11 مليون مخالفة خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي.

وأوقف العديد من المسؤولين في اللجنة الانتخابية بتهمة تزوير نتائج الاقتراع لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لكنّ مراقبين دوليين اعتبروا أنّ أجواء من الحرية والإنصاف سادت الانتخابات.

ووُضعت أونغ سان سو تشي في السجن الانفرادي في سجن نايبيداو في نهاية حزيران/يونيو.

وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة.

ويواصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفا، وفقا لمنظمة غير حكومية محلية.

ومنذ الانقلاب، أصدرت محاكم مشكوك في شرعيتها من قبل المجتمع الدولي عشرات أحكام الإعدام.