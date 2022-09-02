كوشنر: ترامب يفكر بالترشح للرئاسة في 2024

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومساعده خلال فترة ولايته الماضية، اليوم الجمعة، إن ترامب يفكر بالترشح للرئاسة في عام 2024.

وأضاف كوشنر في تصريحات لشبكة ”سكاي نيوز“: ”من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد“.

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ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنر: ”لا يمكن لأحد التحدث باسمه“.

وعند سؤاله هل بإمكانك تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، أجاب: ”مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة“.

وكان عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي ”إف بي آي“ داهموا الشهر الماضي، منزل ترامب في فلوريدا، ضمن تحقيق مستمر حول ما إذا كان يحتفظ بسجلات حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته، ما أثار عاصفة من الجدل داخل الولايات المتحدة.

واتهم ترامب المكتب بمطاردته لدوافع حزبية، وأدى خطابه إلى تلقي المكتب لتهديدات عبر الإنترنت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الماضي، إنه شعر بالاشمئزاز بسبب ”التهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الاتحادي ”بعد التفتيش الذي أجراه ”إف بي آي“ في منزل ترامب.

وأضاف بايدن في خطاب: ”إنه لأمر يبعث على الاشمئزاز أن نرى (إف.بي.آي) يتلقى تهديدات في الآونة الأخيرة“، مشيرا إلى أنه ”يعارض وقف تمويل المكتب“.