بايدن: أنصار ترامب يحاولون "إعادة أمريكا إلى الوراء"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنصار سلفه دونالد ترامب، بالسعي لإعادة الولايات المتحدة ”إلى الوراء“، محذرا من أن الديمقراطية في البلاد ”ليست مضمونة“.

وفي خطاب سيلقيه في فيلادلفيا لاحقا الخميس ونُشرت مقتطفات منه، يقول بايدن إن ”قوى (فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا) مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء.. إلى أمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا حق في الخصوصية ولا حق في منع الحمل ولا حق في الزواج ممن تحب“.

ويضيف: ”لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا“.

ويلقي الرئيس الأمريكي خطابه في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، في ساعة الذروة، وسيتمحور على ”المعركة المتواصلة حول روح الأمة“.

واختار البيت الأبيض في خطوة لها دلالات رمزية كبيرة أن يلقي بايدن خطابه قرب المبنى الذي أقر فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأمريكي.

على صعيد تكتيكي أهم، قد تشكل ولاية بنسيلفانيا في شرق البلاد حيث فيلادلفيا، مفتاح الفوز بانتخابات نصف الولاية التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر. ويزور بايدن هذه الولاية ثلاث مرات خلال الأسبوع الراهن.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض مارين جان-بيار الأربعاء، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أن بايدن سيعتمد لهجة هجومية، إذ إن الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عاما ”يرى أن تهديد المتطرفين يثقل كاهل ديموقراطيتنا“.

”ماغا“

ولهذا التهديد اسم هو ”الجمهوريون ماغا“ أو ”ماغا متطرفون“ الذين ينتهجون خط ”فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماغا)“، شعار ترامب.

وأضافت الناطقة: ”إنهم لا يحترمون دولة القانون“ ذاكرة في خطوة غير معهودة كثيرا في قاعة ”جيمس برايدي بريس بريفينغ روم“ للصحافة في البيت الأبيض، أسماء بعض النواب الجمهوريين الذين وجهوا نداءات لاستخدام العنف ضد شخصيات عامة.

وأضافت جان-بيار: ”يرى الرئيس، وهذا هو السبب في إلقاء كلمته في ساعة الذروة، أن غالبية من الأمريكيين يعتبرون أن علينا إنقاذ القيم الأساسية لبلادنا“.