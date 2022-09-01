رويترز: إيران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات أمريكا بشأن الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده أرسلت ردا ”بناء“ على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران وقوى عالمية عام 2015.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن كنعاني، قوله: ”النص الذي أرسلته (إيران) له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت الهيئة إلى أن رد إيران أُرسل إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المسؤول عن تنسيق المحادثات.

وبعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال بوريل في الثامن من آب/ أغسطس، إن الاتحاد الأوروبي طرح عرضا نهائيا لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن ”زملائي يفحصون النص المقترح حول الاتفاق النووي بعناية وبسرعة ويعدون الإجابة لتقديمها الى الاطراف المفاوضة“.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأضاف عبداللهيان، أن إيران ”أبدت حسن نيتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وأن زملائه يعملون بعناية وبسرعة لفحص النص وتجهيز الجواب“.