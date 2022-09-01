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رغم قلق واشنطن.. القوات الهندية تنضم إلى مناورات عسكرية مع روسيا
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 14:29 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 15:50 GMT

رغم قلق واشنطن.. القوات الهندية تنضم إلى مناورات عسكرية مع روسيا

ذكرت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، أن جنودا من الجيش وصلوا إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية تستمر أسبوعا، وذلك بعد أيام من إبداء الولايات المتحدة

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المصدر: رويترز

ذكرت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، أن جنودا من الجيش وصلوا إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية تستمر أسبوعا، وذلك بعد أيام من إبداء الولايات المتحدة قلقها إزاء أي دولة تجري تدريبات مع روسيا الآن.

وقالت الحكومة الهندية، إن قواتها تشارك بانتظام في مناورات متعددة الأطراف في روسيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى. وموسكو هي أكبر مورد للمعدات العسكرية لنيودلهي.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أن كتيبة من الجيش ”وصلت إلى موقع التدريبات وستجري خلال الأيام السبعة المقبلة مناورات مشتركة تشمل تدريبات ميدانية مشتركة ومناقشات قتالية وتدريبات على القوة النارية“.

وأعلنت موسكو في أواخر يوليو/ تموز، أنها ستجري مناورة ”فوستوك“ في شرق البلاد، على الرغم من حربها المستمرة منذ ستة أشهر في أوكرانيا حيث تكبدت خسائر فادحة في القوات والعتاد. وتشارك أيضا في المناورات كل من الصين وروسيا البيضاء ومنغوليا وطاجيكستان.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الثلاثاء، إن ”الولايات المتحدة لديها مخاوف حيال أي دولة تمارس تدريبات مع روسيا بينما تشن حربا وحشية غير مبررة على أوكرانيا“.

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