قصف روسي يغلق أحد المفاعلات وأسر 3 جنود أوكرانيين في زابوريجيا

أوقف العمل بمفاعل نووي في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا جراء عمليات قصف روسية، وفق ما أعلنت الشرطة المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية ”إنرغو أتوم“.

يأتي ذلك في وقت يُنتظر فيه وصول فريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.

وكتبت الشركة في بيان على تطبيق تلغرام أنه قرابة الساعة الـ01,57 بتوقيت غرينيتش، وإثر إطلاق ”قذيفة هاون على موقع محطة زابوريجيا، تم تشغيل نظام الطوارئ وأوقفت الوحدة رقم 5“.

في ذات الإطار، قال مسؤول معين من جانب روسيا في الجزء الخاضع لسيطرتها في زابوريجيا، إن القوات الروسية أسرت 3 جنود أوكرانيين اليوم الخميس، خلال ما قال إنه هجوم على المحطة النووية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن المسؤول فلاديمير روجوف، قوله إن ”مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال طبيعية“.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق، أنها تصدت لمحاولة أوكرانية للسيطرة على المحطة، قبل ساعات من زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.