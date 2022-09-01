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وفاة مدير شركة النفط الروسية "لوك أويل" بعد سقوطه من نافذة مستشفى
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 7:55 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 8:05 GMT

وفاة مدير شركة النفط الروسية "لوك أويل" بعد سقوطه من نافذة مستشفى

قال مصدر مطلع لـ "رويترز" إن رافيل ماجانوف مدير شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، توفي اليوم الخميس بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو. كما

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المصدر: رويترز

قال مصدر مطلع لـ ”رويترز“ إن رافيل ماجانوف مدير شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، توفي اليوم الخميس بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام الروسية عن مصادر لم تسمها خبر وفاة ماجانوف (67 عاما)، الذي كان أيضا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

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