تايوان تعلن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة فوق جزيرة صغيرة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أسقط جنود تايوانيون متمركزون على جزيرة صغيرة قبالة سواحل البر الرئيس الصيني اليوم الخميس ”طائرة مسيرة مدنية مجهولة الهوية“، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب، إن ”القوات المتمركزة اتبعت الإجراءات لتحذير الطائرة المسيرة، لكن دون جدوى.. وأُسقطت الطائرة المسيرة بنيران دفاعية“.

وبلغ التوتر ذروته في مضيق تايوان في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مطلع آب/أغسطس إلى تايبيه؛ ما أثار رد فعل غاضبا من بكين التي نظمت على الإثر أكبر تدريبات عسكرية لها في محيط الجزيرة.

وأجرت تايوان تدريبات تحاكي فيها الدفاع ضد غزو من الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

وتنتقد بكين أي اجراء دبلوماسي قد يضفي شرعية على تايوان، واتبعت نهجا عدائيا بشكل متزايد ردا على زيارات المسؤولين والسياسيين الغربيين.