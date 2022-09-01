قوات إثيوبية وإريتيرية تشن هجوما في شمال غرب الإقليم

قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اليوم الخميس إن قوات إثيوبية وإريترية شنت هجوما في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا واستهدفت قوات الجبهة.

وقال المتحدث جيتاتشو رضا على تويتر إن قوات البلدين: ”شنت هجوما كبيرا من أربعة محاور في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة أديابو في شمال غرب تيجراي“.

وقال أحد موظفي الإغاثة الإنسانية في بلدة شيري إن السائقين القادمين من المنطقة أبلغوا عن قصف عبر الحدود أمس الأربعاء.

وتحدث شاهد عن أن القصف المدفعي العنيف على بلدة شيرارو بالقرب من الحدود الإريترية بدأ في حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

وأكد زعيم ميليشيات في مدينة جوندار في أمهرة، لديه سبل للاتصال بالخطوط الأمامية للقتال، وقوع ”قصف عنيف من جانبنا“ استهدف خنادق الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حول بلدة شيرارو في المنطقة نفسها.

وقال إن الجيش الإثيوبي اشتبك مع قوات تيجراي أمس الأربعاء، وإن مقاتلين جرحى من القوات الحكومية يتلقون العلاج في حميرا. وذكر أن المستشفى تلقى أوامر بنقل المرضى المدنيين.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليقسي تولو ولا المتحدث العسكري الكولونيل جيتنت أدان ولا المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم على الفور على طلبات للتعليق، لكن الحكومة أصدرت بيانا أمس الأربعاء تتهم فيه قوات تيجيراي بشن العديد من الهجمات.