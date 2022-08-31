بأمر خامنئي.. إيران تعتزم تغيير محتوى 200 كتاب مدرسي

أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري، يوم الأربعاء، إنه سيتم تغيير محتوى 200 كتاب مدرسي في العام المقبل بأمر من المرشد علي خامنئي.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي في إيران في 24 سبتمبر/ أيلول، وبحسب يوسف نوري ”لم يتم تطبيق هذا الموضوع لأن كتب هذا العام كانت قيد الطباعة“.

وقال نوري في تصريح لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية ”أنه بناءً على تصريحات علي خامنئي بشأن مراجعة الكتب المدرسية والمحتوى التعليمي المقدم للطلاب، سيتم تغيير محتوى 200 كتاب للعام المقبل“، مبيناً ”سيتم إجراء بعض هذه التغييرات من قبل المعلمين في جامعة فرهنجيان والجزء الآخر من قبل منظمة البحث والتمكين للطلاب من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وسيتم تطبيقها العام المقبل“.

وجامعة فرهنجيان هي جامعة عامة لتدريب المعلمين في إيران، وفي مايو/ أيار الماضي قال وزير التربية والتعليم الإيراني إن ”الأشياء غير العملية والتي لا تفيد الطلاب ستحذف من الكتب المدرسية للطلاب“.

وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت إزالة وتغيير محتوى الكتب المدرسية من قبل منظمة البحث والتخطيط التربوي في إيران، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحرير الكتب المدرسية وتغييرها، أمرًا مثيرًا للجدل.

كما تخطط منظمة البحث التربوي والتخطيط لإدراج محتوى مناهض لأمريكا في الكتب المدرسية، لكنها قالت إن هذه التغييرات ستتم بإخطار من زعيم الجمهورية الإسلامية.

وكان تغيير محتوى الكتب المدرسية هو الشغل الشاغل للمرشد علي خامنئي طوال حياته، ولقد أظهر حساسية تجاه محتوى الكتب المدرسية مرات عدة وطالب بمراجعته.

ومنتصف مايو/ أيار الماضي، في اجتماع مع مجموعة من المعلمين من جميع أنحاء إيران، قال خامنئي إنه ”يجب إزالة المحتويات غير المفيدة من الكتب المدرسية“.

واكتسبت إضافة محتوى سياسي أو إعلانات لبرامج عسكرية مثيرة للجدل للجمهورية الإسلامية إلى النظام التعليمي زخمًا أكبر في السنوات الأخيرة.

وقال علي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم بالوكالة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن درس ”مناهضة الغطرسة“ سيتم تضمينه في الكتب المدرسية.