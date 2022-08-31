ما حقيقة تأجير فيلا زيلينسكي في إيطاليا لزوجين روسيين؟

أثارت وسائل إعلام إيطالية جدلًا كبيرًا بعد الكشف عن تأجير الفيلا الخاصة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية لزوجين روسيين.

وقالت صحيفة ”Il Tirreno“ الإيطالية إنه تم تأجير الفيلا مقابل 50 ألف يورو لشهر أغسطس/ آب وحده لزوجين روسيين.

وأثارت هذه التقارير التساؤلات والدهشة؛ بسبب تصريحات زيلينسكي السابقة بضرورة دعم الحكومة الإيطالية لبلاده عبر توقيع المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مطالبًا إيطاليا بعدم استضافة سياح روس.

ونفى الوكيل العقاري للفيلا، كلوديو سالفيني هذه التقارير، قائلًا لصحيفة ”affaritaliani“ الإيطالية إن هذه التقارير مجرد تخمينات.

وأضاف أنه تم تأجير الفيلا بالفعل لزوجين في الصيف ولكنهما ليسا روسيين؛ لأن لدينا حظرًا بتأجير الفيلا للروس والأوكرانيين.

وأوضح أيضًا أن الفيلا مسجلة باسم شركة إيطالية تنتمي إلى شركة أخرى في قبرص، وهذه الفيلا ملك زوجة زيلينسكي وهي التي أعطتهم تفويضًا باستئجار الفيلا مع عدم تأجيرها للروس.

وقال: ”إذا كان أي شخص قد سمع أحاديث باللغة الروسية في ذلك المنزل، فذلك لأن المستأجر ربما كان لديه ضيوف يتحدثون الروسية“.

وكان زيلينسكي ذكر، في العام 2018، أنه امتلك منزلًا بمساحة 413 مترًا مربعًا في إيطاليا، وتردد أن هذه الفيلا كانت معروضة للبيع مقابل 4.5 مليون يورو، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن فولوديمير زيلينسكي اشتراها مقابل 3.8 مليون يورو.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم تأجير العقار مقابل 12 ألف يورو شهريًا، وكشفت وكالة العقارات أن هذه الفيلا مستأجرة من قبل عائلة أمريكية، منذ يوليو/ تموز الماضي، ومن المقرر أن تغادرها، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لموقع ”جولد إنفستينج“.