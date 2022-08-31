"الطاقة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم بمزيد من أجهزة الطرد المركزي في نطنز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام ثاني مجموعة من ثلاث مجموعات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وأضافت الوكالة في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، أن ”المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة من درجة النقاء الانشطارية، بينما لم تتم تغذية المجموعة الثالثة بمواد نووية بعد“.

وذكر تقرير منفصل، يوم الاثنين، أنه تم بدء تشغيل المجموعة الأولى من أجهزة الطرد المركزي.