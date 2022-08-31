فيضانات باكستان

أيتام خميس مشيط

ترامب وماكرون

منديل محمد عبده

نجل جورج الراسي

تشييع جورج الراسي

جُزر أوروبا

وفاة مسن فلسطيني
أظهر المزيد

أخبار

"الطاقة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم بمزيد من أجهزة الطرد المركزي في نطنز
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 19:05 GMT

"الطاقة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم بمزيد من أجهزة الطرد المركزي في نطنز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام ثاني مجموعة من ثلاث مجموعات لأجهزة

+A -A
المصدر: رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام ثاني مجموعة من ثلاث مجموعات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وأضافت الوكالة في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، أن ”المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة من درجة النقاء الانشطارية، بينما لم تتم تغذية المجموعة الثالثة بمواد نووية بعد“.

وذكر تقرير منفصل، يوم الاثنين، أنه تم بدء تشغيل المجموعة الأولى من أجهزة الطرد المركزي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play