وكالة: جنازة غورباتشوف ستقام السبت

أفادت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، أن جنازة آخر زعيم سوفيتي ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي، الثلاثاء، في موسكو عن 91 عامًا، ستقام السبت المقبل.

وذكرت الوكالة، نقلًا عن ابنة غورباتشوف، قولها إن الجنازة ستقام في قاعة الأعمدة الشهيرة داخل مجلس نقابات موسكو، وهو نفس المكان الذي عُرض فيه جثمان جوزيف ستالين بعد وفاته في 1953.

وقال الصحفي أليكسي فنيديكتوف، وهو صديق مقرب لغورباتشوف، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجنازة ستقام السبت الثالث من سبتمبر/أيلول.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن الكرملين سيقرر في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، ما إذا كانت الدولة ستنظم جنازة رسمية لغورباتشوف.

كما نقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن بيسكوف قوله إن الكرملين سيعلن لاحقًا ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر الجنازة.

وأرسل بوتين في وقت سابق الأربعاء، تعازيه في برقية إلى عائلة غورباتشوف، بينما أشاد الكرملين بالسياسي الراحل باعتباره رجل دولة استثنائيًا ساعد في إنهاء الحرب الباردة، لكنه كان مخطئًا للغاية بشأن احتمالية التقارب مع الغرب ”المتعطش للدماء“.