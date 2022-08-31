جزر سليمان تمنع سفن "كل الدول الأجنبية" من الرسو على سواحلها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت جزر سليمان، يوم الأربعاء، أن حظر رسو السفن العسكرية الأجنبية على شواطئ البلاد يشمل ”كل الدول الأجنبية“.

في اليوم السابق، قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة تلقت إخطارًا من حكومة الأرخبيل بشأن ”وقف جميع زيارات البحرية بانتظار تحديث كل الإجراءات البروتوكولية“.

لكن متحدثا باسم رئيس وزراء الأرخبيل قال لوكالة ”فرانس برس“ الأربعاء، إن ”هذا التجميد ”يشمل كل دول العالم“ وليس ”دولة محددة“.

وأضاف أنه ليس هناك ”جدول زمني محدد“ لتحديث الإجراءات.

ويثير هذا القرار اهتماما كبيرا بسبب تدهور العلاقات بين واشنطن وجزر سليمان التي تؤثر الصين عليها بشكل متزايد.

وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في 2019، لصالح بكين، وقعت حكومة الأرخبيل في نيسان/أبريل، اتفاقية أمنية واسعة خطوطها العريضة غير واضحة، مع بكين.

ويخشى عدد من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وأستراليا، من أن تسمح هذه الاتفاقية للصين بإنشاء قاعدة عسكرية في البلاد.