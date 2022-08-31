اعتقال مسؤول بارز في حكومة الرئيس الإيراني

اعتقلت السلطات الإيرانية، مسؤولا كبيرا في وزارة النقل والتنمية العمرانية في حكومة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.

وأكد محمد حسيني، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، اعتقال محمد قاسم مكارم الشيرازي، المفتش الخاص وكبير مستشاري وزير النقل والتنمية العمرانية، والقائد السابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، رستم قاسمي.

وقاسم مكارم الشيرازي، هو حفيد المرجع الديني الموالي للنظام ناصر مكارم الشيرازي.

وقال محمد حسيني ردا على سؤال حول اعتقال هذا المسؤول في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الأربعاء، ”سيتم التعامل مع كل مخالف في كل وزارة ودائرة، وتم فصل أشخاص آخرين عندما تم الكشف عن انتهاكاتهم للحكومة“.

ولم تقدم السلطة القضائية الإيرانية حتى الآن إيضاحات بشأن اعتقال هذا المسؤول في وزارة النقل، ولم ترد أنباء عن سبب اعتقال محمد قاسم مكارم.

وفي العقود الأخيرة، تم نشر تقارير عن الفساد الاقتصادي للمرجع الديني البارز ناصر مكارم الشيرازي، خاصة في مجال السكر في إيران.

وبعد نبأ القبض على المسؤول الحكومي، لم يظهر وزير النقل والتنمية العمرانية، رستم قاسمي، في مكتبه.

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، إن ”غياب رستم قاسمي عن العمل لا علاقة له باعتقال أحد مسؤولي وزارة النقل“، مضيفا ”لا توجد أي نية لإقالة أو استقالة قاسمي“.

وبرر محمد حسيني غياب رستم قاسمي عن العمل في وزارة النقل، بسبب مشاكل صحية وإجراءات طبية، مضيفا أنها ”مؤقتة وسيعود إلى مزاولة عمله قريبا“.

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير عن اعتقال محمد قاسم مكارم الشيرازي، بتهمة الفساد المالي والإداري، لكن الحكومة لم تؤكد ذلك حينها.

وفي العام الماضي، لقيت خطة وزارة النقل والتنمية العمرانية التابعة لحكومة إبراهيم رئيسي لبناء 4 ملايين منزل بنهاية عمل هذه الحكومة، ردود فعل واسعة النطاق، وتساءل الكثيرون عنها ووصفوها بأنها غير عملية.

كما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطابه أمام أعضاء الحكومة يوم الثلاثاء ”نحن متخلفون كثيرًا في قضية الإسكان، ويمكنكم رؤية النتائج، أسعار المساكن وإيجاراتها آخذة في الارتفاع، والناس في مأزق حقًّا“.

وأعلن عبد الله أوتادي، عضو اتحاد الاستشاريين العقاريين، في يونيو/حزيران من هذا العام، أن الإيجار ارتفع بنسبة 300% في السنوات الثلاث الماضية.