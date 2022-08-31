أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر دخول السائحين الروس

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخول السائحين الروس، واصفا ذلك بأنه إجراء مناسب لأن غالبية الروس أيدوا ”حرب الإبادة الجماعية“ على كييف.

وقال كوليبا لوكالة ”رويترز“، بينما تجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من المحادثات ”انقضى وقت أنصاف الحلول… السياسة الصارمة والمتسقة فقط هي التي يمكن أن تؤتي نتائج“.

ومن المتوقع أن يتفق الوزراء على تعليق اتفاق مع موسكو بشأن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة، بما يعني أن الروس سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول ودفع مبالغ أكبر للحصول على تأشيرات، فيما سيظل التكتل منقسما على الأرجح بشأن فرض حظر سفر صريح إلى دوله.

وقال كوليبا في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني لرويترز ”حظر منح تأشيرات للسائحين الروس وبعض الفئات الأخرى سيكون ردا مناسبا على حرب الإبادة الجماعية في قلب أوروبا التي تدعمها أغلبية كاسحة من المواطنين الروس“.

كما اقترح وضع برنامج خاص للجنود الروس الذين لا يريدون القتال في أوكرانيا بعد الآن. وقال ”(الرسالة هي): أنقذوا أنفسكم وغادروا. ضعوا أسلحتكم واستسلموا للقوات الأوكرانية واحصلوا على فرصة بدء حياة جديدة“.

وتابع ”أثق في أن هذا العرض يستحق الطرح لأنه حتى إذا وضع جندي روسي واحد السلاح وقرر المغادرة فيعني هذا إنقاذ حياة أوكرانيين والاقتراب من تحقيق السلام“.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس أمس الثلاثاء إلى إنقاذ حياتهم بعدما شنت قواته هجوما لاستعادة جنوب البلاد، لكن موسكو قالت إنها صدت الهجوم وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.