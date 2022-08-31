فنلندا‭ ‬ترصد نشاطا إشعاعيا محدودا دون خطر على الصحة العامة

قالت هيئة مراقبة السلامة النووية في فنلندا اليوم الأربعاء إنه تم رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء التي تم جمعها في كوتكا بجنوب شرق البلاد، لكن لا يوجد خطر على الصحة العامة.

وذكرت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي في بيان أن ”النشاط الإشعاعي المرصود ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان، إذ كانت التركيزات منخفضة جدا“.

وتمتلك فنلندا والسويد وروسيا عددا من مفاعلات الطاقة النووية.

وقالت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي إنه ”من الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة“.

وأضافت أنه أثناء جمع العينة، كانت التيارات الهوائية تتدفق إلى كوتكا من الشرق والجنوب الشرقي، لكن مصدر الإشعاع غير معروف.

وقال متحدث باسم الهيئة إنها لا تعتزم إجراء مزيد من التحقيقات لأن مثل هذه الأمور ”طبيعية تماما“.