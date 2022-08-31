مساعد الرئيس الإيراني: عبد اللهيان يحمل رسالة مهمة إلى بوتين

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، اليوم الأربعاء، إن أحد كبار رؤساء الدول الغربية طلب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التدخل والتوسط لحل أزمة الحرب الأوكرانية مع روسيا.

وكتب جمشيدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة ”تويتر“: ”أحد كبار رؤساء دول أوروبا الغربية طالب ابراهيم رئيسي، بالتدخل والتوسط لحل أزمة الحرب الأوكرانية“، مضيفا ”لذلك وبعد دراسة الأمر أرسلت إيران وزير خارجيتها حسين أميرعبداللهيان، إلى موسكو حاملا معه رسالة مهمة إلى القيادة الروسية“.

وفي سياق متصل، أعلن سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، أهداف زيارة عبد اللهيان، إلى موسكو التي وصلها اليوم، مبينا أن ”جزءا من هذه الزيارة يتعلق بالأزمة الأوكرانية“.

وقال جلالي ”بعض الدول الأوروبية بالنظر إلى علاقاتها الوثيقة مع إيران، طلبت من طهران أن تلعب دورًا في إنهاء الحرب الأوكرانية“، مضيفا ”النقطة التالية في القضايا الإقليمية تتعلق بقضايا أفغانستان والقضايا المتعلقة بسوريا والقضايا المتعلقة بغرب آسيا“.

ولفت جلالي، إلى أنه ”سيتم مناقشة الاتفاقية التي تريد إيران وروسيا توقيعها ومدتها 25 عاما، إذ قدمنا المشروع إلى الجانب الروسي، وأبلغنا الجانب الروسي بآرائهم وهذه المسألة قيد النظر“.

وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن، أن ”الهدف من زيارته إلى موسكو هو السعي لحل أزمة أوكرانيا على أساس طلب قدمته إيران“.

وأضاف عبد اللهيان، للصحفيين قبل مغادرته طهران على رأس وفد سياسي إيراني ”بعض الأطراف الغربية تريد أن تلعب إيران دورا فاعلًا في حل الأزمة الأوكرانية“.

وتابع ”العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو وموضوع أفغانستان سيكونان على جدول أعمال هذه الزيارة“.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن عبد اللهيان، سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، ومسؤولين روسا خلال زيارتة لموسكو.

وشنت روسيا حربا على جارتها أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي؛ ما خلق أزمة عالمية في مجالات الطاقة والمواد الغذائية.

وقالت تقارير أمريكية إن إيران زودت روسيا بـ“طائرات مسيرة“ لاستخدامها في حرب أوكرانيا، فيما نفت طهران على لسان عبد اللهيان، تلك التقارير.

وسعت إيران إلى اتخاذ موقف غامض تجاه حرب أوكرانيا، إذ حمَّل كبار المسؤولون بمن فيهم المرشد علي خامنئي، الولايات المتحدة وحلف ”الناتو“ مسؤولية تلك الحرب.

لكن في الـ26 من يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده تدين بشده الهجوم العسكري على أوكرانيا.