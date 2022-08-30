ماذا قال زعماء الغرب عن رحيل غورباتشوف؟

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

نعى زعماء الغرب الراحل ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتّحاد السوفيتي السابق، الذي توفي عن 91 عاماً الثلاثاء.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لوفاة ميخائيل غورباتشوف، منوّهاً ب“رجل سلام“ التزم ”السلام في أوروبا“.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر إنّ الراحل كان ”رجل سلام مهّدت خياراته الطريق أمام الحرية للروس. إنّ التزامه السلام في أوروبا غيّر تاريخنا المشترك“.

فيما أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أسفه لوفاة غورباتشوف، منوّهاً بـ“الشجاعة والنزاهة“ اللتين تمتّع بهما آخر زعيم للاتّحاد السوفياتي السابق.

وكتب جونسون في تغريدة على تويتر ”لقد أحزنني نبأ وفاة غورباتشيف. لطالما أُعجبت بالشجاعة والنزاهة اللتين برهن عنهما لإنهاء الحرب الباردة“، معتبراً أنّه في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الروسي فلاديمير ”بوتين عدوانه على أوكرانيا، يظلّ التزامه (غورباتشوف) الدؤوب انفتاح المجتمع السوفياتي مثالاً يُحتذى لنا جميعاً“.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن ”حزنه العميق“ لوفاة ميخائيل غورباتشوف، مشيراً إلى أنّ آخر زعيم للاتّحاد السوفيتي السابق كان ”رجل دولة فريداً غيّر مسار التاريخ“.

وقال غوتيريش في بيان إنّ غورباتشوف ”فعل أكثر من أيّ شخص آخر لإنهاء الحرب الباردة سلمياً“، معتبراً أنّه برحيله ”خسر العالم زعيماً عالمياً عظيماً، التزم التعدّدية، ودافع بلا كلل عن السلام“.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تعازيها لوفاة غورباتشوف، معتبرة أنّ آخر زعيم للاتحاد السوفيتي كان ”قائداً جديراً بالثقة مهّد الطريق أمام أوروبا حرّة“.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر إنّ الراحل ”أدّى دوراً حاسماً في إنهاء الحرب البادرة وإسقاط الستار الحديدي. لقد مهّد الطريق أمام أوروبا حرّة. هذا إرث لن ننساه أبداً. أرقد بسلام يا ميخائيل غورباتشوف“.