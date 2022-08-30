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غارة جوية على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 22:55 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 0:40 GMT

غارة جوية على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي

استهدفت غارة جوية ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بحسب ما أعلن المتمرّدون الذين يسيطرون على الإقليم ومسؤول في مستشفى

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المصدر: ا ف ب

استهدفت غارة جوية ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بحسب ما أعلن المتمرّدون الذين يسيطرون على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلّي.

وفي تغريدة على تويتر قال غيتاتشو رضا، المتحدّث باسم السلطة التابعة للمتمردين في تيغراي، إنّ ”غارة ليلية بطائرة بدون طيار استهدفت ميكيلي“، مؤكّداً أنّه ”لا توجد أهداف عسكرية“ في الموقع المستهدف.

بدوره، أكّد الطبيب كيبروم غبريسيلاسي، رئيس المستشفى الرئيسي في ميكيلي، في تغريدة على تويتر سقوط ”ضحايا“ في ”غارة بطائرة بدون طيار في ميكيلي، قرابة منتصف الليل“.

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